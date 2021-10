Netflix lança trailer da aguardada série Cowboy Bebop

A Netflix lançou o trailer completo da série live-action Cowboy Bebop. A estreia está marcada para 19 de novembro.

Cowboy Bebop é um dos mais influentes animes, marcado pela mistura de géneros, temas e estilos. Decorre num futuro distante, no sistema solar, em que o planeta Terra se tornou praticamente inabitável.

Apesar da história "mais própria", os realizadores não quiseram que a série perdesse a essência da versão original.

Por exemplo, as presenças de Pierrot Le Fou, os Space Warriors e o Teddy Bomber, com alusões ao passado de Spike e de Jet, mostram que a adaptação está enraizada no material original.

As técnicas de artes marciais contam com anime, assim como a visão rápida de Vicious e a fome de Spike.

Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) e Faye Valentine (Daniella Pineda) formam um grupo de "caçadores de recompensas", que tenta ganhar dinheiro em troca da captura de criminosos. Viajam pelo sistema solar numa lata velha chamada Bebop.

A temporada vai ter 10 episódios. O lançamento está marcado para dia 19 de novembro no serviço de streaming Netflix.

Além do trailer, a Netflix publicou o novo cartaz promocional.

Cowboy Bebop

O anime Cowboy Bebop foi exibido no Japão entre 1998 e 1999. Teve uma única temporada, com 26 episódios.

A série manteve-se praticamente intocada ao longo dos anos. Foi feita apenas uma longa-metragem em 2001, dirigida por Shinichiro Watanabe, e alguns videojogos.

No entanto, nos últimos anos, ganhou mais popularidade fora do Japão. Foi o caso dos Estados Unidos.

O projeto de refazer a série começou a ser pensado em 2000.