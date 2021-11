Operador de câmara do novo filme de "Indiana Jones" encontrado morto no quarto de hotel

Um operador de câmara que estava a trabalhar no quinto filme da saga "Indiana Jones" foi encontrado morto no quarto de hotel, em Marrocos, onde a equipa estava a gravar cenas do filme. Nic Cupac tinha 54 anos e as causas da morte ainda não foram divulgadas.

A equipa de filmagens voou para Marrocos na semana passada, depois da produção do filme ter sofrido vários atrasos devido à pandemia.

“Estou de coração partido. O Nic era uma pessoa muito querida”, disse um dos colegas ao jornal britânico The Sun.

A causa de morte ainda não foi divulgada, mas, de acordo com o jornal Independent, acredita-se que terá sido uma morte natural.

Nic Cupac trabalhou também nos sets de "Harry Potter", "Jurassic Park" e "Star Wars".

O quinto filme da saga Indiana Jones só deverá chegar aos cinemas no verão de 2023. O último filme - "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal" – estreou em 2008.