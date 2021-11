O Governo brasileiro, assim como vários artistas do país sul-americano, lamentaram esta sexta-feira a morte da jovem cantora Marília Mendonça, que perdeu a vida num acidente de avião, em Minas Gerais, aos 26 anos de idade.

"Luto. É com imenso pesar, que lamentamos a morte da cantora Marília Mendonça, de toda a tripulação e passageiros. A cantora nasceu em Cristianópolis, Goiás, em 22 de julho de 1995. Ela surgiu como ícone do sertanejo em 2016, com sucessos como 'Infiel' e 'Eu sei de cor'", escreveu a Secretaria Especial da Cultura do Brasil na rede social Twitter.

Também o secretário de Cultura brasileiro, o ex-ator Mário Frias, prestou homenagem à artistas nas redes sociais.

"Marília Mendonça nos deixa hoje, moça jovem com 26 anos conquistou o Brasil com seu sucesso e carisma. Digna representante da arte musical, deixa um pequeno filho e um grande legado a música brasileira. A vida é um sopro", lamentou.

A comunidade artística brasileira também se uniu no luto pela morte da cantora e compositora Marília Mendonça que, juntamente com o seu produtor, o seu tio, o piloto e o co-piloto do avião, perderam a vida na tarde desta sexta-feira.

Nomes da música brasileira como Gal Costa, Caetano Veloso ou Daniela Mercury afirmaram estar "arrasados" e em "choque" com a morte precoce de Marília Mendonça, de quem recordaram qualidades pessoais e profissionais.

"Estou aqui arrasada com a morte de Marília Mendonça, uma menina genial, brilhante no seu segmento como compositora. Uma pessoa jovem, carinhosa, maravilhosa, que deixa um filho pequeno. É uma perda irreparável. Meus sentimentos à família. Muito triste, tudo muito triste", escreveu Gal Costa na rede social Twitter.

"Estou arrasada e em choque com a morte de Marília Mendonça. É uma tragédia! Sinto imensamente por ela, pelo filhinho Léo, pelo marido, pela família, pelos outros que morreram no acidente. Ela era uma artista gigante no auge da carreira. Uma tristeza sem tamanho", lamentou, por sua vez, Daniela Mercury na mesma rede social.

A morte da artista foi confirmada inicialmente pelos bombeiros e, posteriormente, pela assessoria da cantora, que num primeiro comunicado havia informado que a jovem havia sido resgatada com vida da aeronave de pequeno porte.

Caetano Veloso declarou que chegou a sentir "alívio" quando leu que Marília "passava bem", tendo em conta as informações transmitidas numa primeira fase pela assessoria, mas que depois ficou "sabendo que, na verdade, ela morreu no acidente", o que o deixou incrédulo: "Estou chorando. Acho que nem posso acreditar", disse.

"Meu Deus. Acabei de saber. Eu não estou conseguindo acreditar. Quero acreditar que ainda há esperança", escreveu também a cantora brasileira Anitta.

Marília Mendonça deslocava-se na tarde desta sexta-feira para um espetáculo em Minas Gerais, num avião de pequeno porte, quando a aeronave em que seguia caiu perto de uma cachoeira no interior de Minas Gerais, confirmaram fontes oficiais.

Momentos antes da queda, a artista partilhou um vídeo a entrar na aeronave com capacidade para seis passageiros.

Ainda não há informações sobre o motivo da queda do avião, sendo que investigadores foram enviados para o local.

A jovem artista, de 26 anos, é um dos nomes de maior sucesso do estilo sertanejo na atualidade e já atuou em Portugal, em 2019, na Altice Arena.

Apelidada de "rainha da sofrência", devido às letras emotivas das suas músicas, Marília continuou a fazer furor durante a pandemia de covid-19, batendo recordes nas redes sociais nas transmissões ao vivo que fazia, chegando a obter mais de 3,5 milhões de acessos simultâneos no seu canal do YouTube na sua primeira 'live'.

A artista deixa um filho que completa dois anos de idade em dezembro.