Princesa Diana (aliás, 11 actrizes)

Sou dos que consideram o novo filme de Pablo Larraín, “Spencer”, sob a Princesa Diana (1961-1997), como um dos grandes acontecimentos cinematográficos do ano [trailer]. Não por qualquer banal “fidelidade” à história daquela que entrou para a mitologia histórica como “Princesa do Povo”; antes porque, deslocando-se abertamente para o campo da fábula — o filme começa mesmo com a legenda: “Uma fábula a partir de uma verdadeira tragédia” —, Larraín nos propõe um exercício afectivo, psicológico e simbólico sobre a solidão individual face aos ditames da política.

Kristen Stewart é brilhante na composição de Diana Spencer e não será delírio pessoal (é mesmo uma convicção já expressa por diversas personalidades de Hollywood) supor que, na corrida aos Óscares a serem entregues a 27 de março de 2022, ela surgirá, no mínimo, com a sua primeira nomeação.

Entretanto, “The Hollywood Reporter” decidiu fazer o historial audiovisual de Diana, inventariando nada mais nada menos que 11 actrizes que já encarnaram os mais diversos episódios da sua história. Além de Kristen Stewart, eis as outras dez:

— JEANNA DE WAAL: protagoniza “Diana: o Musical” (actualmente disponível na Netflix).

— EMMA CORRIN: intérprete de Diana na quarta temporada da série “The Crown” (Netflix).

— ELIZABETH DEBICKI: a actriz australiana, popularizada por “Tenet”, de Christopher Nolan, assumirá o papel da princesa na quinta temporada de “The Crown”.

— BONNIE SOPER: integra o elenco do telefilme “Harry & Meghan: A Royal Romance” (2018) sobre os primeiros tempos da relação entre o Príncipe Harry e Meghan Markle.

— NAOMI WATTS: depois de Kristen Stewart, esta é, por certo, a intérprete mais interessante e consistente de Diana — aconteceu no filme “Diana” (2013), centrado na relação da princesa com o cirurgião paquistanês Hasnat Khan.

— LESLEY HARCOURT: Diana é, neste caso, uma personagem discreta de “William & Catherine: A Royal Romance” (2011), telefilme sobre o namoro e casamento do Príncipe William com Catherine Middleton.

— JULIE COX: actriz de mais um telefime, “Princess in Love” (1996), sobre a relação com o capitão James Hewitt, quando Diana ainda estava formalmente casada com o príncipe Carlos.

— NICOLA FORMBY: Diana surge, aqui, em paralelo com Sarah Ferguson — são personagens centrais do telefilme “The Women of Windsor” (1992), na altura ambas ainda casadas com membros da família real britânica de quem viriam a divorciar-se.

— SERENA SCOTT THOMAS: a irmã de Kristin Scott Thomas protagonizou o telefilme “Diana: Her True Story” (1993), baseado no livro homónimo de Andrew Morton.

— CATHERINE OXENBERG: esta actriz americana de ascendência real (é filha da Princesa Isabel da Jugoslávia) interpretou duas vezes a “Princesa do Povo”, ambas em produções televisivas: primeiro, em “The Royal Romance of Charles and Diana” (1982); depois, em “Charles and Diana: Unhappily Ever After” (1992)