Tragédia no concerto de Travis Scott: rapper, promotora e empresa que gere recinto processados

Os familiares choram a morte dos oito jovens que morreram no decorrer do festival Astroworld, em Houston na passada sexta-feira.

Os rappers Travis Scott e Drake, que se juntou ao artista originário do Texas no concerto de sexta-feira, vão ser processados pelos espectadores que os acusaram de incentivarem o caos e a negligência.

Há também processos contra a promotora do festival e a empresa que gere o recinto onde se deu a tragédia.

O rapper Travis Scott recorreu ao Instagram para reagir à tragédia.

No recinto estavam 50.000 pessoas, uma multidão avançou para o palco e esmagou quem encontrava pela frente.

Está a decorrer investigação criminal para apurar o que aconteceu no festival no Texas e também há uma equipa de narcóticos para averiguar as suspeitas de que alguns espectadores foram drogados sem saber.

