Para assinalar o centenário do nascimento de José Saramago, a Câmara do Funchal dedicou a Feira do Livro deste ano ao escritor e encomendou um concerto inédito com base num conto do Prémio Nobel.

A estreia nacional é este domingo pelas mãos da Orquestra Académica do Conservatório da Madeira.

"O Conto da Ilha Desconhecida" de José Saramago foi musicado por Sérgio Azevedo e estreia no Teatro Municipal Baltazar Dias.