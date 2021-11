Primeiro filme de Harry Potter estreou há 20 anos

Passaram 20 anos desde a estreia do filme "Harry Potter e a Pedra Filosofal". A representação para cinema da obra lançada pela escritora J.K. Rowling, em 1997, ganhou uma nova dimensão que não parou de crescer até hoje.

Um legado que também tomou a forma de cine concerto, na Altice Arena, desde 2017. Uma atuação que continuou a ocupar a maior sala de espetáculos do país, com os vários filmes da saga do feiticeiro mais famoso do mundo. O próximo, está marcado para fevereiro do próximo ano, com a interpretação ao vivo da música do filme Harry Potter e a Ordem da Fénix.

