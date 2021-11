O novo livro de Ken Follett foi lançado esta quarta-feira. A história de "Nunca" decorre no presente, numa realidade de conflito mundial iminente.

Guerra, refugiados, alterações climáticas, política e muitos segredos são alguns dos elementos reunidos por Ken Follet, num Thriller fácilmente confundido com a realidade geopolítica atual.

Em "Nunca", vários protagonistas de diferentes partes do mundo atual tentam evitar um conflito mundial, que parece cada vez mais provável, depois de várias manobras e circunstâncias que o autor britânico descreve com a ajuda de elementos reais, como o quase desaparecimento do Lago Chade em África, provocado pelas alterações climáticas. Uma fonte de água vital para milhões de pessoas de quatro países, que perdeu cerca de 90% da dimensão desde os anos 6, algo que motivou a fuga de uma das personagens pelo deserto com outros refugiados em busca de melhores condições de vida.

Ken Follett é um dos autores mais lidos da atualidade.

"Nunca" é a 36ª obra do escritor britânico que conta com cerca de 180 milhões de livros vendidos por todo o mundo, que estão traduzidos em 33 línguas.

Saiba mais