Grammy com glamour, espetáculos e homenagem a Marília Mendonça

Os prémios do Grammy Latino foram anunciados na quinta-feira em Las Vegas, nos EUA. A 22.ª edição foi marcada por glamour, estrelas latinos, espetáculos e, ainda, uma homenagem à cantora brasileira que morreu num acidente de aviação, Marília Mendonça.

A artista Anitta encarregou-se de prestar homenagem à amiga Marília Mendonça, "generosa e amiga de todos".

"Vamos lembrar-nos de ti hoje, amanhã e sempre", anuncia a cantora Anitta.

A primeira atuação foi de Gloria Estefan com Anitta, Giulia Be e Carlinhos Brown. No decorrer da noite, Christina Aguilera, Becky G, Nathy Peluso e Nicki Nicole, Bad Bunny, Danna Paola, Ozuna, Pablo Alborán, Alejandro Fernández, Maná, Myke Towers, Camilo, Gente de Zona, Gloria Trevi, Jorge Drexler e outros sobem ao palco.

A lista dos vencedores da festa dos Grammy, na quinta-feira à noite, foi distribuída de forma muito uniforme e maioritariamente masculina, uma vez que também colocou em lugares de destaque C. Tangana com o bem sucedido álbum "El madrileño", Juan Luis Guerra e Bad Bunny.

