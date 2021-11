Há uma nova versão da música "Leva-me a Viajar", de Sara Carreira

Saiu uma nova versão do tema "Leva-me a Viajar", uma canção original de Sara Carreira, que agora serve de hino da associação com o nome da cantora.

O videoclipe conta com a participação de vários artistas. A SIC falou com Mickael Carreira e Nenny, a propósito da gravação. Mais de 20 músicos dão voz à nova versão do tema.

A canção original tem a assinatura de Sara Carreira.

A missão da associação é apoiar crianças e jovens desfavorecidos com bolsas de estudo.

As receitas de "Leva-me a Viajar" vão reverter para os 21 bolseiros da Associação Sara Carreira, que vão ser apresentados, oficialmente, numa gala no início de dezembro.

