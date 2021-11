Um hotel de Lisboa tem um espetáculo diário de video mapping, inspirado na luz muito própria da cidade.

No Lumen Hotel & The Lisbon Light Show, em Picoas, símbolos do património português são projetados em video mapping como cartão de visita para Lisboa.

As instalações e projeções são da autoria da Vortice Dance Company, que integra o vídeo noutras formas de arte, através da união da tecnologia e da arquitetura.