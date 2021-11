"Casa Gucci" e Lady Gaga são os destaques de João Lopes

Será, por certo, um dos títulos em evidência na temporada dos prémios, em particular nas nomeações para os Oscars: "Casa Gucci" revisita os dramas de uma das famílias mais célebres do mundo da moda. No elenco de luxo, Lady Gaga tem uma composição que a coloca, desde já, como grande candidata ao prémio de melhor atriz.

João Lopes destaca também "Passing/Identidade", de Rebecca Hall, adaptação de um romance de Nella Larsen, analisando de forma subtil as relações entre negros e brancos no começo do século XX.

Finalmente, a célebre participação de Bruce Springsteen no concerto "No Nukes", em 1979, foi restaurada e já está disponível em duplo formato (CD e DVD) — um grande acontecimento musical e cinematográfico.