Aurea, NBC e Cais Sodré Funk Connection juntos para interpretar clássicos de Natal

Alguns dos temas de natal mais conhecidos ganham uma nova roupagem soul e funk e junta em palco, pela primeira vez, a Aurea e os Cais Sodré Funk Connection e ainda um convidado especial, NBC.

"We wish you a Merry Christmas" ou "Let it Snow" são dois dos clássicos de Natal escolhidos.

"The Cotton Christmas" vai estar em digressão por todo o país. O espetáculo vai passar por Ponta Delgada, Guimarães, Figueira da Foz, São João da Madeira, Leiria, Lisboa e termina no Porto.