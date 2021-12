Comic Con Portugal regressa com limitação de lugares e entrada só com teste negativo

A sétima edição da Comic Con Portugal vai acontecer em vários formatos, entre quinta-feira e domingo, no Parque das Nações, em Lisboa, com limitação de lugares e teste obrigatório à covid-19 para acesso aos espaços físicos.

À margem da apresentação do evento, que decorreu hoje no Cinema São Jorge, o diretor-geral da Comic Con Portugal, Paulo Rocha Cardoso, explicou à agência Lusa que o evento realizar-se-á em espaços fechados e abertos, bem como na forma digital.

"Teremos o que aconteceu nos últimos quatro anos, o que aconteceu nos últimos dois e o que aconteceu na última edição, em formato 'Celebration', porque o momento atual obriga a que todas estas atrações sejam concretizadas. Isto dá alguma segurança a todas as pessoas, que podem escolher o [formato] que melhor gostam", observou.

Solicitando a todos os visitantes que façam teste à covid-19 antes de entrar no recinto, delimitado à Altice Arena, Paulo Rocha Cardoso alertou que, apesar de o evento ter um centro de testagem, os participantes deverão chegar já na posse de um teste, para não criar aglomerações.

"No local, nós temos um recurso. Temos um espaço que é uma parceria com a Unilabs, mas é uma situação de recurso. Pedimos às pessoas para não virem testar no local. Pedimos às pessoas, como noutros eventos [...], que terão de ser obrigatoriamente testadas", indicou.

Com acessos limitados, a Comic Con Portugal, que volta a realizar-se num espaço físico, terá zonas destinadas à entrada e à saída, nas variadas áreas.

"Em cada uma das áreas temos este tipo de cuidado -- zonas de entrada e zonas de saída -- para nunca existiram cruzamentos. Mas, acima de tudo, as pessoas já sabem, já têm cuidado [...]. Irá existir uma proteção para os artistas com acrílico a dividir o artista do visitante, para todos estarem seguros. Todos o fluxo vai ser gerido por controlo de filas", adiantou o diretor-geral.

Todos os acessos às várias experiências da Comic Con Portugal têm fluxos de visitantes determinados.

"O fluxo de entrada e o fluxo de saída estão separados, ou seja, não é como nas outras edições, onde os visitantes entravam e saíam pelo mesmo local", sustentou Paulo Rocha Cardoso.

De acordo com o diretor-geral da Comic Con Portugal, o evento de cultura pop tem uma tradição de público de 30% proveniente da área de Lisboa e de 70% do resto do país, esperando uma boa lotação nos próximos dias.

"Em 'outdoor' [exterior, em português] o máximo da lotação do espaço são 40 mil pessoas, mas 'indoor' [interior, em português] teremos uma lotação eficaz. Nunca estarão esses visitantes 'on time' [ao mesmo tempo], ao permitirmos às pessoas que entrem e saiam do recinto em qualquer altura", realçou.

À Lusa, Paulo Rocha Cardoso disse ainda que todas as experiências vão ter "limitação de pessoas", sendo sempre contabilizadas no acesso.

Com uma mensagem de esperança, o diretor-geral da Comic Con Portugal fez ainda referência à essência do evento e lembrou que todas as pessoas podem ser "heróis no dia-a-dia".

"Nós acreditamos que inspiramos as pessoas a serem uma versão melhor delas próprias, todos nós já fomos crianças, todos nós crescemos com super-heróis, com personagens que adoramos, com referências que fazem parte da nossa personalidade [...]. Todos nós gostamos de ações. Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades", salientou, citando Stan Lee, o cocriador do Homem-Aranha.

E acrescentou: "se podermos fazer pequenas ações, podemos transformar o futuro".

Atores, argumentistas e ilustradores na Comic Con Portugal

No evento estarão atores internacionais, como Noah Schnapp, da série da Netflix "Stranger Things", e Misha Collins, da "Sobrenatural", bem como, entre outros, elementos do elenco da série portuguesa "Glória", realizada por Tiago Guedes.

Na área da Banda Desenhada, os visitantes vão poder encontrar autores como Miguelanxo Prado, Paco Roca, Filipe Melo, Juan Cávia ou Joe Abercrombie, entre outros.

A Comic Con Portugal deveria ter acontecido em setembro passado no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, mas foi adiada por causa da pandemia da covid-19, sendo agora remarcada num novo espaço, genericamente indicado no Parque das Nações.