Artista coloca escultura de uma vaca magra em frente à Bolsa de Valores do Brasil

Uma artista brasileira colocou uma escultura de uma vaca magra em frente à Bolsa de Valores de São Paulo, no mesmo local onde estava um "touro de ouro", retirado pela prefeitura após multa por falta de licença.

Segundo os media locais, a obra faz parte de intervenção de cunho social desenvolvida pela artista Márcia Pinheiro e é um protesto contra a escultura anterior e contra a fome.

Por volta das 11:00 locais, porém, um produtor responsável pela intervenção retirou a escultura antes que também fosse apreendida pela polícia.

A "vaca magra" foi uma resposta à polémica estátua de um touro dourado de 5,10 metros de comprimento e três metros de altura que havia sido instalado no local e acabou retirado por ordem das autoridades municipais.

Desde que apareceu na maior bolsa de valores da América Latina, em 16 de novembro, o touro dourado foi objeto de muita polémica por vários segmentos da sociedade, que consideraram ofensiva a ostentação de um símbolo de riqueza num momento em que milhares de pessoas passam fome no Brasil.

Manifestantes colaram um adesivo no touro com um slogan contra a fome no Brasil, onde as desigualdades só aumentaram durante a pandemia de covid-19.

A organização não-governamental (ONG) SP Invisível organizou um churrasco para os moradores de rua ao redor da estátua.

A estátua, que se parecia com o famoso "Charging Bull", o touro de bronze colocado em Wall Street, próximo da Bolsa de Valores de Nova Iorque, foi projetada pelo artista plástico Rafael Brancatelli.