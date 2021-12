Circo contemporâneo, cinema, teatro e música nas sugestões culturais deste fim de semana

Se está na Gafanha da Nazaré ou se está perto, tem até domingo para ir assistir ao Leme. O festival de Circo Contemporâneo e Criação Artística em Espaços não convencionais volta a realizar-se depois de ter estado um ano suspenso, devido à pandemia; também até domingo, o Cinema São Jorge, em Lisboa, recebe a Mostra de Cinema da América Latina. Ao todo, do programa fazem parte 12 filmes, de 11 países; ainda este fim de semana, há espetáculo novo da Seiva Trupe, no Porto. "RAP Global" fica em cena até domingo; e no que diz respeito à música, Teresinha Landeiro sobe ao palco do Theatro Circo, em Braga, este sábado à noite.