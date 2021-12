Teatro Nacional D. Maria II vai encerrar em 2023 para obras de requalificação 

As obras no D. Maria II, em Lisboa, incluem a criação de salas de ensaio, a renovação da livraria e da bilheteira e a restauração da Sala Garret.

A obra de requalificação vai arrancar já no final do próximo ano e vai encerrar o teatro durante todo o ano de 2023. Como alternativa, durante esse ano, a programação do D. Maria II vai estar presente em teatros de norte a sul do país.

O Plano de Recuperação e Resiliência dedica mais de 243 milhões de euros à Cultura, dos quais 150 milhões de euros destinam-se à valorização, salvaguarda e dinamização do Património Cultural.