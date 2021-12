Artistas portugueses assinalam quadra com músicas de Natal

O cantor Noble recriou "It's Christmas Everywhere" com outros músicos tendo em conta um espírito solidário. O objetivo é equipar a sala de brincar da nova ala pediátrica do Hospital São João no Porto.

No videoclipe participam algumas crianças apoiadas pela Casa Ronald McDonald do Porto.

David Fonseca mantém uma tradição natalícia, qe já deu origem a um disco este ano.

O músico Noiserv também presenteou os fãs, com discos gratuitos ou concertos online.

Também o maestro Rui Massena entra nesta equação natalícia com "Christmas Walk", um disco em que recria clássicos, como "Hingle Bells".