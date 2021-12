"Holiday Train Show": exposição de modelismo ferroviário é já uma tradição de Natal em Nova Iorque

O "Holiday Train Show" é composto por mais de 20 comboios e carruagens que percorrem cerca de 800 metros de trilhos ferroviários.

A exposição inclui réplicas de edifícios como o Empire State Building e o One World Trade Center e também a Estátua da Liberdade e o Central Park.

A exposição celebra o 30.º aniversário e volta a abrir ao público, depois de no ano passado só receber membros do Jardim Botânico, devido à pandemia.

A exposição de modelismo ferroviário pode ser vista até 23 de janeiro, no Jardim Botânico de Nova Iorque.