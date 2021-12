Morreu o cantor brasileiro Maurílio aos 28 anos

O cantor brasileiro Maurílio morreu, esta quarta-feira, num hospital de Goiânia, no Brasil.

Maurílio, de 28 anos, sentiu-se mal durante a gravação de um DVD e foi diagnosticado com uma embolia pulmunar. Estava internado desde 15 de dezembro.

O estado de saúde do músico começou a agravar-se após ter sofrido um choque séptico, segundo o G1. Horas depois o hospital confirmou a morte do músico.

Formava dupla com a cantora Luiza, com quem cantava a música "S de Saudade", com participação de Zé Neto e Cristiano, a quinta música mais tocada no Spotify do Brasil entre 2019 e 2020.

O velório e funeral decorrem esta quinta-feira, no Maranhão.