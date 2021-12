Bruno Nogueira despediu-se do espectáculo com que andava na estrada, a fazer humor de observação com a casa esgotada. "Depois do Medo" fechou, no Altice Arena, em Lisboa, pouco antes do início da pandemia.

Algumas semanas depois, o mundo fechava-se em casa e Bruno Nogueira começava, no instagram, um programa que mais tarde ganhou o nome de "Como é que o Bicho Mexe".

Agora, Bruno Nogueira está a desenvolver um novo programa para a SIC. Depois, o humorista pretende regressar ao stand up comedy.