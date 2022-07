Super Bock Super Rock: "Temos a missão cumprida. Foi um momento que nunca mais vou esquecer"

Arranca esta quinta-feira a 26.ª edição do Super Bock Super Rock, no Parque das Nações. As portas do recinto abriram às 15:00 horas e às 17:05 horas já se vai ouvir música no palco LG by Rádio SBSR.FM, no exterior. O último espetáculo está marcado para as 04:00 horas no Palco Somersby, na Sala Tejo.

Dois dias depois de a promotora Música no Coração ter anunciado que o festival iria passar do Meco para o Parque das Nações face à situação de contingência, a Altice Arena já está pronta para os cabeças de cartaz desta noite. Ao longo de 48 horas, cerca de 700 técnicos trabalharam sem parar e montaram um festival em tempo recorde.

A$ap Rocky, Leon Bridges, Metronomy, Flume e T-Rex (substitiu Boy Pablo que cancelou esta semana o concerto no SBSR) vão subir hoje ao Palco Super Bock Arena. Com a mudança de local, os horários de alguns concertos sofreram alterações (Consulte aqui)