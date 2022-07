Remake de "O Pai Tirano" leva-o de volta a Lisboa dos anos 40

Uma nova versão do filme "O Pai Tirano" tem estreia marcada para a próxima quinta-feira. O filme original de 1941 é considerado um clássico do cinema português e vai estar disponível na Opto – a plataforma de streaming da SIC.

Uma peça da companhia de teatro "Grandelinhas" serve de guião para o romance entre Chico e Tatão. Para além da comédia, do drama e da fantasia há ainda espaço para as previsões futuristas na Lisboa dos anos 40.

Uma adaptação do clássico do cinema português realizado por António Lopes Ribeiro em 1941, com Vasco Santana e Ribeirinho nos papéis principais. Num novo ambiente foram criados novos diálogos, ao lado de expressões que se tornaram icónicas.

"O Pai Tirano" vai estar disponível na plataforma de streaming Opto numa versão mais longa, dividida por três episódios.