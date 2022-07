Eurovisão 2023 vai realizar-se no Reino Unido e não na Ucrânia

O Reino Unido ficou em segundo lugar no concurso deste ano, pelo que a União Europeia de Radiodifusão decidiu entregar ao país a responsabilidade de organizar o evento em 2023. A entidade organizadora já tinha admitido a possibilidade do festival mudar de localização para terras britânicas

O Reino Unido dispõe de vários locais que poderiam receber a Eurovisão, uma vez que a cidade anfitriã tem de cumprir uma série de requisitos no que toca ao alojamento, espaços para o evento e ligações de transportes internacionais. Leeds, Liverpool, Newcastle, Birmingham, Aberdeen, Londres, Brighton, Belfast e Cardiff são, segundo a BBC, vistas como principais candidatas. As cidades terão de provar que dispõem das instalações adequadas e passar por um processo de licitação.

Em condições normais o festival decorreria no país vencedor da última edição, mas como a Ucrânia se encontra em conflito, tal não poderá acontecer. O ministro da Cultura ucraniano já tinha mostrado o seu desagrado em relação à possibilidade do festival não se realizar no país, mas não foi o único no panorama político internacional, uma vez que Boris Johnson também já apoiou publicamente a decisão da Ucrânia organizar o festival no próximo ano.