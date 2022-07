Morreu Paul Sorvino, ator de “Tudo Bons Rapazes” e “Lei & Ordem”

O ator norte-americano Paul Sorvino morreu, esta segunda-feira, aos 83 anos de causas naturais. Ficou conhecido por ter interpretado o papel do bandido Paul Cicero no filme “Tudo Bons Rapazes” e o sargento Phil Cerreta na série “Lei & Ordem”.

Nos seus mais de 50 anos no ramo do entretenimento, Sorvino é considerado um dos pilares do cinema e da televisão, interpretando um comunista ítalo-americano em “Reds” de Warren Beatty, Henry Kissinger em “Nixon” de Oliver Stone e o chefe da máfia Eddie Valentine em “The Rocketeer”.