Produção de "Velocidade Furiosa" trabalha em Almada com técnicos e atores nacionais

As gravações para o 10.º filme da saga "Velocidade Furiosa" estão a realizar-se em Portugal. É uma das maiores produções da atualidade e confirma a tendência dos grandes estúdios de televisão e cinema apostarem em Portugal.

Quando foi preciso cortar um troço da A24 para filmar algumas cenas do filme da saga, vários habitantes de Castro Daire não perderam a oportunidade de ver os preparativos e alguns dos carros usados pela equipa de duplos do filme que já tem local e datas marcadas para as próximas filmagens em Portugal.

Esta semana, o elevador da Boca de Vento e a entrada da Quinta da Arealva em Almada vão servir de cenário para uma produção com um orçamento de quase 300 milhões de euros, que quis trabalhar com técnicos e atores nacionais.

Já se sabe que a atriz portuguesa Daniela Melchior integra o elenco, mas a produção quis trabalhar com mais atores nacionais - embora os nomes ainda não tenham sido revelados.

Além disso, o clima, as paisagens portuguesas e os incentivos financeiros foram argumentos que convenceram a produção a filmar no país.

O Cash Rebate é um reembolso garantido pelo Fundo de Apoio ao Turismo e Cinema para despesas de investimento feito no território nacional. Um mecanismo criado para incentivar filmagens de cinema e televisão em Portugal e que ajudou a quase triplicar o investimento destas produções no país desde 2018.

Um incentivo financeiro fundamental para a indústria cinematográfica nacional e internacional que está atualmente suspenso, depois de ter atingido o teto máximo de 12 milhões de euros previsto para 2022 e, para já, só está garantido por mais um ano.