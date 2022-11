Parlamento da Coreia do Sul discute exceção do serviço militar da banda BTS

O Parlamento da Coreia do Sul está a discutir uma exceção do tempo do serviço militar para os membros da banda BTS. Ainda assim, o Ministro da Defesa sul coreano já garantiu que a banda pode atuar no estrangeiro enquanto cumpre o serviço militar.

O sucesso mundial é inegável: os BTS são uma das maiores influências da cultura sul-coreana no mundo. No entanto, há um entrave. Na Coreia do Sul, o serviço militar é obrigatório entre os 18 e os 28 anos e os sete elementos da banda estão dentro desta faixa etária.

Tendo em conta o sucesso dos BTS, o ministro da Cultura concedeu-lhes mais dois anos para que cumprissem este dever nacional. Agora, com o mais velho a chegar aos 30, já se pensa em novas exceções para não afastar a banda dos palcos durante tanto tempo.

O Parlamento sul-coreano está a discutir a hipótese de reduzir o tempo do serviço obrigatório de quase dois anos para apenas três semanas. A banda espera uma decisão.

A ser aprovada, a exceção não é inédita. Esta exceção já foi aplicada a atletas olímpicos, artistas e até a um jogador de futebol.

Mesmo não tendo de cumprir o serviço militar, a banda está em pausa. Num vídeo partilhado há dois meses, explicaram aos fãs a razão: querem dedicar-se a projetos a solo. Ainda assim, prometeram que não é o fim dos BTS.