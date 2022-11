Beyoncé foi criticada, alterou a letra de uma música e já tem mais um pedido

A cantora Beyoncé alterou a letra de uma das canções do novo álbum "Renaissance" após receber críticas.

Depois de lançar um novo álbum no fim de julho, Beyoncé alterou a letra da canção "Heated", depois de receber várias críticas por incluir uma palavra - "spaz" - que poderia ser ofensiva para pessoas com paralisia cerebral espástica.

Na sequência desta alteração, Monica Lewinsky pediu, na segunda-feira, que a cantora alterasse também a letra da canção "Partition", que faz parte do álbum "Beyoncé", lançado há nove anos.

O verso polémico, "He Monica Lewinsky-ed all on my gown", é uma referência ao escândalo sexual de Lewinsky com o Presidente norte-americano Bill Clinton, nos anos 90.