Jovem Dionisio contam a história do Pedrinho, que se tornou um sucesso musical

A banda brasileira Jovem Dionisio abriu o palco principal no segundo dia de Meo Sudoeste. Em conversa com a SIC, os autores do sucesso "Acorda, Pedrinho" confessaram que já estão a pensar num novo disco. Antes do concerto, aproveitaram para dar uns mergulhos no canal da herdade da Casa Branca.

Estão em todos os tops, são virais no digital, enchem concertos em Portugal e no Brasil, mas esta quinta-feira, na Zambujeira do Mar, foram apenas cinco amigos a dar mergulhos no canal da herdade da Casa Branca.

Os 5 de Curitiba juntaram-se no bar do Dionísio, que acabou por dar nome à banda. Foi lá que conheceram o Pedrinho – que dá nome ao sucesso musical.

Lançaram o primeiro disco em março e, em apenas quatro meses, tudo mudou. A ideia é continuar a subir, porque o bar do Dionísio ainda tem muitas histórias para contar e os Jovem Dionísio já estão a pensar no novo álbum.