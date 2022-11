Meo Sudoeste abre as portas do campismo a refugiados

O campismo do Sudoeste na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, tem recebido campistas desde sábado. Alguns são refugiados que estão há cerca de um ano em Portugal.

Amar está em Portugal há três meses. Apesar de ter nascido no Paquistão, estava na Ucrânia a estudar quando o exército russo invadiu o país.

Quando atravessei a fronteira, quando a fronteira abriu, saí da Ucrânia e vim direto para Portugal porque eu gosto de Portugal. Antes de tudo o meu pai ligou me e disse que Portugal era um dos países mais seguros do mundo

Said Yaser chegou há um ano a Portugal com Ayamuddin Mohammade, de um campo de refugiados na Grécia, depois de terem fugido do Afeganistão há cinco anos. Antes disso, passaram pelo Irão e pela Turquia.

Estou muito feliz por estar em Portugal

Aprender português foi importante para os amigos que convivem normalmente numa casa de pré-autonomia da Santa Casa de Lisboa. Uma experiência que se estende até sábado na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar.