Mais de 23 mil festivaleiros no último dia de MEO Sudoeste

Já terminou a edição deste ano do festival MEO Sudoeste. De acordo com a organização, estiveram 23 mil pessoas no último dia do festival.

O concerto de Ckay era um dos mais aguardados do festival e o músico nigeriano respondeu com música e ritmo à expectativa do público, que também vibrou com Rex Orange County.

O britânico Alexander O'Connor trouxe a música pop para o último dia do MEO Sudoeste, que começou com o hip hop de Bispo, uma estreia no palco principal de um festival que conhece bem.

Em 2023, ano em que se assinalam 25 edições do Festival Meo Sudoeste, as datas estão marcadas para 9 a 12 de agosto, anunciou hoje a organização. O campismo abre a 5 de agosto.