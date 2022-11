Festival Bons Sons está de regresso a Tomar

Depois de dois anos sem festa, o icónico festival Bons Sons está de regresso à aldeia Cem Soldos, em Tomar, e traz consigo a vontade de criar laços entre a comunidade e os mais de 35 mil festivaleiros esperados este ano.

Com o arranque do festival a poucos dias, a azáfama faz-se sentir a cada canto e todos trabalham para uma vontade comum: criar memórias inesquecíveis para cada visitante.

O orgulho em ser da aldeia move toda a comunidade na preparação da festa. Dos mais novos aos mais experientes, todos se unem para honrar o nome de Cem Soldos.

Num festival que é muito mais do que música, ao longo dos quatro dias vai ser possível participar em jogos tradicionais, ouvir histórias do antigamente e até fazer caminhadas com burros.

Num lugar onde cada rua é palco de animação, são este ano sete os pontos de Cem Soldos onde os sons se vão fazer ouvir. Com a música portuguesa como foco, é aqui que dão os primeiros passos alguns dos projetos emergentes no nosso país.

Com meia centena de artistas que prometem trazer a música para a rua e levar os festivaleiros a viver a aldeia, o Bons Sons disponibiliza campismo para os mais aventureiros. Ainda há bilhetes, mas poucos. Os passes variam entre os 25 e os 60 euros.