Morte nas filmagens de "Rust": FBI divulga relatório que contradiz Alec Baldwin

O FBI divulgou um relatório onde conclui que Alec Baldwin puxou o gatilho da arma com que matou acidentalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins durante as filmagens do filme "Rust", contradizendo a versão do ator.

De acordo com a imprensa norte-americana, o relatório afirma que "o revólver estava em boas condições e não podia ser disparado sem alguém puxar o gatilho"

Numa entrevista em outubro, o ator declarou que nunca puxou o gatilho da arma e que esta disparou sozinha quando soltou o pino de disparo.

Autoridades acreditam em morte acidental

O relatório da polícia considerou a morte da diretora de fotografia como um acidente, uma vez que não há "provas convincentes de que a arma tenha sido intencionalmente carregada com munições verdadeiras".

Alec Baldwin foi acusado de homicídio não voluntário ou por negligência pela família da vítima.

Halyna Hutchins morreu a 21 de outubro de 2021 devido aos ferimentos de bala sofridos nas filmagens de "Rust".