A$AP Rocky declara-se inocente no caso A$AP Relli

O rapper norte-americano, A$AP Rocky declarou-se inocente no tribunal de Los Angeles, após ter sido acusado de ter disparado uma arma contra um antigo amigo, que ficou ferido.

A$AP Rocky está impedido de se aproximar do antigo amigo da banda ASAP Mob, Relli, quem alegadamente baleou em novembro do ano passado. Depois de se declarar inocente, terá de enfrentar a justiça novamente daqui a três meses.

No mês de abril, o rapper tinha sido detido no aeroporto e libertado no mesmo dia sob fiança.

A vítima alega que os dois se encontraram para resolverem um desentendimento, quando ASAP Rocky apareceu com um arma semiautomática e a terá disparado duas vezes.

O artista atuou este ano em Portugal no Rolling Loud, em Portimão, e mais recentemente no Super Bock Super Rock, em Lisboa