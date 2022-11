Morreu o ator Orlando Costa, o famoso "Zé Gato"

Em 1975 estreia-se no cinema e poucos anos mais tarde no pequeno ecrã, destacando-se o famoso papel na série da RTP "Zé Gato" (1979).

O ator, que nasceu em Braga em dezembro de 1948 e que estudou teatro na Escola do Conservatório Nacional, estreou-se em 1969 no Teatro Experimental de Cascais com a peça "Um Chapéu de Palha de Itália". A partir daí passou por várias companhias, tornando-se, em 1973, cofundador do Teatro da Cornucópia, onde ganhou mais notoriedade.

Orlando Costa, ator de 73 anos, morreu, esta sexta-feira, na sua residência. A informação foi confirmada à SIC pela família do ator, que estava em processo de entrada na Casa do Artista.

Fez também parte do elenco de várias novelas, tendo sido as suas últimas participações em "Amor Amor", novela da SIC na qual interpretou Júlio, e em "Por Ti", no papel do sargento Silva. Também na SIC integrou o elenco das séries "Malucos do Risco", "Aqui não Há Quem Viva" e "Maré Alta".