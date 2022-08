Música regressa ao Parque da Bela Vista... desta vez no Meo Kalorama

O Meo Kalorama começa na quinta-feira, com um cartaz que inclui nomes como Arctic Monkeys e The Chemical Brothers. O Parque da Bela Vista, em Lisboa, prepara-se para receber o festival de três dias, o mais recente do país.

Com um visual construído pelo artista português Aka Corleone, o palco principal prepara-se para receber nomes como Arctic Monkeys ou The Chemical Brothers.

Há ainda os palcos Colina e o Futura, que incluem artistas nacionais.

Rodrigo Leão vai inaugurar o palco principal do MEO Kalorama nesta quinta-feira. Já os Disclosure encerram o festival no sábado.