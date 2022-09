A arte é um dos pilares da primeira edição do Festival MEO Kalorama

A arte invadiu o Meo Kalorama. A maior representação artística no recinto do festival ocupa toda a frente de palco, com quase 100 metros de largura e mais de 20 metros de altura.

Foi pensada pelo português AKA Corleone, que lhe deu o nome de "Temple ou Light" numa exposição na galeria Underdogs em Lisboa, em junho de 2021.

A obra pode agora ser vista no Parque da Bela Vista, durante o MEO Kalorama, um festival com mais de dois palcos que vão receber bandas como os Chemical Brothers, Artic Monkeys e Nick Cave.