Concertos do Rock in Rio Brasil transmitidos em Portugal

Alguns concertos do Rock in Rio no Rio de Janeiro, no Brasil, vão poder ser vistos em Portugal. O festival decorre de 2 a 4 e de 8 a 11 de setembro. Os espetáculos vão ser transmitidos no Youtube do Rock in Rio Lisboa e no Portal da Sapo.

Dois anos depois, o festival está de regresso à "Cidade do Rock", no Rio de Janeiro. Com o recinto esgotado, são esperadas 700 mil pessoas no Parque Olímpico.

Em comunicado, a organização informou que os principais concertos do Palco Mundo vão ter transmissão para Portugal. É o caso de Iron Maiden no primeiro dia, Post Malone no dia 3, Justin Bieber no dia 4, Guns n' Roses no dia 8, Green Day (dia 9), Coldplay no dia 10 e Dua Lipa no último dia do festival.

Vai poder vê-los no canal de Youtube do Rock in Rio Lisboa e no portal Sapo.

As transmissões, que podem ser consultadas aqui, vão ter em conta o fuso horário de mais quatro horas em Portugal, informa ainda a organização, o que significa que alguns concertos vão ser transmitidos horas depois de acontecerem.