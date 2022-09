Meo Kalorama: último dia junta Nick Cave e Ornatos Violeta no palco principal

Nick Cave and the Bad Seeds são um dos nomes mais esperados no último dia do Meo Kalorama. Muitos fãs aguardaram também junto ao palco pelo concerto dos portugueses Ornatos Violeta.

Durante a tarde, os fãs do músico australiano e da banda portuguesa aguardavam à frente do palco, numa batalha que não tem vencedor.

Desde os anos 1980 que Nick Cave and The Bad Seeds fazem parte de várias gerações. É a segunda vez que músico de 64 anos vem a Portugal este ano. Desta vez para fechar a digressão europeia.

As vozes afinam-se enquanto se espera pelo concerto dos Ornatos Violeta, três anos depois da última atuação. Uma banda que marcou o rock português nos anos 1990.