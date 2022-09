Jovem ucraniana pinta as memórias do seu país para matar saudades

Este ano, a Feira do Livro de Lisboa tem uma bancada dedicada à Ucrânia. O stand, que apresenta livros de alguns autores ucranianos, foi decorado com as pinturas de Veronika, uma menina refugiada de 14 anos, que usa a arte para matar as saudades que tem de casa.

Veronika tem urgência em partilhar as memórias do país de onde teve que fugir há seis meses. Portugal foi o destino escolhido, meio por instinto.

Veio com a mãe, anda na escola e diz ser feliz. Mas a preocupação com quem ficou na Ucrânia é constante. A avó vive em território atualmente ocupado pelas forças russas.

Veronika pinta praticamente todos os dias, desde os seis anos. As papoilas, juntamente com outras obras da jovem artista, podem ser vistas na Feira do Livro de Lisboa, no stand dedicado à Ucrânia.