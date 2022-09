George Miller aposta na fábula cinematográfica

Tilda Swinton e Idris Elba interpretam o encontro de uma mulher com o génio de uma... garrafa — "Três Mil Anos de Desejo" é uma proposta de redescoberta dos sabores ancestrais da fábula com assinatura do australiano George Miller.

Além dessa estreia nas salas, João Lopes destaca dois títulos disponíveis em "streaming": "A Flecha e a Rosa" (1976), história dos amores de Robin dos Bosques e Marian, com interpretações de Sean Connery e Audrey Hepburn sob a direcção de Richard Lester; e "Sticky Fingers Live", de Paul Dugdale, registo de um concerto dos Rolling Stones, em 2015, revisitando os temas do álbum "Sticky Fingers" (1971).