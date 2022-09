Último dia do Rock in Rio Brasil foi dedicado à mulher com um cartaz feminino

Dua Lipa foi a cabeça de cartaz do sétimo e último dia do Rock in Rio Brasil, dedicado à mulher, com um cartaz feminino. A digressão na América Latina começou em S. Paulo e seguiu para o Rio de Janeiro.

Ivete Sangalo, a artista com mais presenças no festival, dá o exemplo a outras mulheres.

Em caminho ascendente, Ludmila levou ao Rock in Rio o funk da favela.

Ella Fernandes é a prova que os sonhos são possíveis. Há 3 anos esteve no público e agora esteve no palco.

Liniker, artista transexual, é a voz dos que se querem fazer ouvir e é num coro espontâneo que o público se manifesta.

Se a 2 de outubro, as eleições presidenciais podem ditar um novo rumo para o país, há tradiçoes que se mantêm: o festival regressa em 2024 e nos dois primeiros fins de semanas de setembro.



Sílvia Lima rato, Euclides Semedo e Vanda Paixão. A SIC no Rock in Rio-Brasil.