Melanie C revela que sofreu assédio sexual na véspera da estreia das Spice Girls

Lembra-se de Melanie C? A antiga Spice Girl revelou ter sido assediada por um massagista na véspera da estreia da girl band. A revelação foi feita numa entrevista para promover o seu novo livro biográfico.

A ex-“Sporty Spice” contou que o episódio ocorreu num hotel em Istambul, na noite anterior à estreia das Spice Girls, e que ponderou nunca o divulgar publicamente, mas um sonho fê-la mudar de ideias.

“Eu enterrei o que me aconteceu quase imediatamente, porque tinha outras coisas em que me focar. Tudo se encaminhava para o cúmulo daquilo que eu sempre tinha sonhado”, disse, citada pelo The Guardian, em referência à estreia daquela que se viria a tornar a maior girl band do mundo.