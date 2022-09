Cultura

Salas IMAX celebram David Bowie

O destaque cinematográfico da semana é o lançamento de "Moonage Daydream", de Brett Morgen, dedicado à música e ao fascinante universo criativo de David Bowie. Trata-se do primeiro documentário sobre o criador de "Let's Dance" autorizado pelos gestores do seu património — apenas em salas IMAX. João Lopes assinala ainda a estreia de "Luz Natural", primeira longa-metragem do húngaro Dénes Nagy, premiada com um Urso de Prata em Berlim. No espaço do "streaming", a sugestão vai para "Os Carabineiros" (1962), de Jean-Luc Godard, falecido esta semana aos 91 anos de idade — é uma boa hipótese para conhecer ou redescobrir o trabalho de um dos nomes emblemáticos da Nova Vaga francesa.