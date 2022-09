Rihanna regressa ao palco e vai atuar no Super Bowl 2023

A notícia da presença de Rihanna no Super Bowl foi confirmada no domingo, após uma publicação nas redes sociais. Uma imagem da mão de Rihanna a segurar uma bola de futebol americano tem gerado milhares de comentários e reações.

Anos após o último concerto de Rihanna, os fãs podem agora celebrar com o regresso da cantora ao palco para um espetáculo no intervalo da Super Bowl.

A cantora e empresária Rihanna anunciou o regresso ao palco no próximo ano, naquele que vai ser o maior evento desportivo dos EUA, no Super Bowl. A NFL (Liga Nacional de Futebol) confirmou o espetáculo da cantora para o dia 12 de setembro de 2023.

Em 2020, Rihanna foi convidada pela NFL também para atuar no intervalo da Super Bowl, o evento com maior audiência televisiva, mas a cantora recusou após polémicas com o caso de racismo na Liga e do atleta Colin Kaepernick.

Este ano, o espetáculo no intervalo foi encabeçado por Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar, com 50 Cent como convidado surpresa.

No comunicado da NFL, a agência de entretenimento Roc Nation, pertencente a Jay-Z, o "talento geracional" de Rihanna é aplaudido.

"Rihanna é um talento geracional, uma mulher de origem humilde que superou as expectativas a cada passo. Uma pessoa nascida na pequena ilha de Barbados que se tornou uma das artistas mais proeminentes de todos os tempos".

O 57.º Super Bowl acontecerá a 12 de fevereiro de 2023, no State Farm Stadium em Flendale, em Arizona. Será o primeiro com a Apple Music como parceira no Halftime Show, de acordo com o anúncio da NFL.

A cantora não lança um álbum desde 2016, ano de "Anti".