Consultas de saúde mental entram no MAAT

A saúde mental é um dos maiores problemas de saúde pública pós-pandemia e todas as iniciativas são importantes para combater o problema. As consultas de saúde mental entraram agora no museu.

Quem vai ao MAAT pode ir ver obras de arte e também ter uma consulta de psiquiatria ou psicologia.

"O covid veio aumentar a procura das consultas, mas também veio aumentar o significado do que é saúde mental", afirma Sandro Resende, da Associação Manicómio.

A ideia de sair dos gabinetes médicos foi do MANICÓMIO, uma associação que promove trabalhos de artistas com experiência de doença mental e após dois anos alargou a experiência no Museu à beira Tejo.

As consultas podem ser agendas por email e tem o custo de 35 euros.