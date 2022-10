A exposição "Retroactivar" apresenta falhas nas cidades, por sobrelotação e falta de infraestruturas. Também se apresentam soluções de populações que tentam lidar com a falta de recursos e projetos de ateliers de arquitetos.

A exposição " Arte Cibernética. Obras da Coleção Itaú Cultural" convida os visitantes a interagirem com as obras que usam algoritmos, realidade virtual ou inteligência artificial. As peças pertencem ao instituto de São Paulo, no Brasil.