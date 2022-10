Maro revela estar com um esgotamento e cancela concertos até ao final do ano

Maro, a vencedora do Festival da Canção de 2022, vai fazer uma pausa e todos os espetáculos previstos até ao final deste ano serão cancelados. A artista revela que está com um esgotamento e é tempo de abrandar.

O anúncio foi feito pela própria, através das redes sociais, onde explica a decisão. Maro revela que desde o dia em que o avô morreu, há cerca de dois anos, que a vida mudou e, "sem se aperceber", chegou a um "lugar estranho, sem esperança, sem brilho" do qual não consegue sair, "não importa o que faça ou o quanto se esforce".

"A primeira vez que vivi o luto foi por volta desta altura do ano, há dois anos. Descobri que o meu avô morreu num domingo de 2020. Toda a minha vida mudou."

Nestes dois anos a vida mudou e Maro também venceu o Festival da Canção, fez uma digressão pela Europa durante três semanas, foi à Eurovisão e depois esteve um mês em espetáculos e gravações no Brasil, regressou a Portugal para outra digressão e embarcou logo noutra na América do Norte, onde fez 10 espetáculos em 14 dias.

Apesar de garantir que está “incrivelmente grata” por tudo o que aconteceu neste tempo, Maro admite que “recentemente” percebeu que estava com “um esgotamento (burnout)”.

“Ainda não tinha percebido porque é que a vida continuava a ser tão dura. E, recentemente, percebi: afoguei-me em tristeza e nunca parei para a processar, processar a vida em geral. O meu avô partiu e eu não tirei tempo para compreender verdadeiramente. Continuei zangada com a perda, com o mundo e com a vida enquanto ela continuou.”