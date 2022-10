Prémio Camões atribuído a Silviano Santiago

O vencedor da 34ª edição do Prémio Camões 2022 é Silviano Santiago. O anúncio foi feito esta segunda-feira.

“Silviano Santiago, além de escritor com uma obra literária com vários prémios nacionais e internacionais (Jabuti, Oceanos, etc.), é um pensador capaz de uma intervenção cívica e cultural de grande relevância, com um contributo notável para a projeção da língua portuguesa como língua do pensamento crítico, no Brasil e fora dele (nos países ibero-americanos, africanos, nos Estados Unidos e na Europa)", lê-se na nota enviada às redações.