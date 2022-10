Segundo a BBC , os críticos consideram que o momento é gordofóbico - preconceito contra as pessoas gordas – e que reforça as conotações negativas da palavra "gordo".

Na alteração do videoclipe, foi retirada o plano em que aparecia a palavra na balança.

"Anti-hero" é uma das músicas do mais recente álbum de Taylor Swift, "Midnights". Lançado na semana passada, já atingiu o recorde do álbum mais ouvido do Spotify num dia.

Apesar das críticas, há também elogios, com muitos internautas a dizerem que foi apenas uma forma da cantora contar a sua própria experiência.

"Quando ela finalmente consegue falar sobre as suas inseguranças, fazem-na sentir como se precisasse de se calar outra vez. Odeio este mundo", escreveu um internauta.

Citada pela BBC, a apresentadora Sunny Hostin, do The View, defendeu que os críticos não perceberam a questão essencial. "Ela estava a descrever uma experiência pessoal e, francamente, é uma experiência pessoal que muitas mulheres vivem."